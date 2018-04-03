وكيل بلدية البيضاء يتابع سير العمل بالحرس البلدي بالمدينة

قام وكيل بلدية البيضاء “أيمن عبدربه ” رفقة لجنة المتابعة بالبلدية بجولة ميدانية على مراكز جهاز الحرس البلدي ،حيث استهدفت الجولة مراكز البيضاء الجديدة ومركز البيضاء المدينة ، ومركز ماسه .

والتقى وكيل البلدية خلال الجولة رؤساء المراكز وناقش معهم عدة مواضيع تخص الأمن الغذائي والصحي في البلدية ،وجاءت هذه الجولة للاطلاع علي سير عمل الجهاز وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه.

وفي ختام الجولة اثنى الوكيل على المجهودات المبذولة من قبل رجال الجهاز في حفظ وسلامة الأمن الغذائي مؤكدا بأن المجلس سيدعم الجهاز من حيث توفير الآليات والصيانة للمراكز لتقديم افضل الخدمات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية