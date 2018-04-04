تكليف العرفي رئيسا للمكتب الاعلامي للغرفة الامنية بنغازي

اصدر الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى قرارا اليوم الثلاثاء بتكليف النقيب مجدي بوبكر العرفي رئيسا للمكتب الإعلامي للغرفة.

و نشر العرفي على صفحته على الفيس بوك منشورا بُعيد تكليفه قال ” قيل أنها مدينة منكوبة (بنغازي) وفي هذا الوصف إحباط لما قدم من الليبيين من تضحيات لأجلها،أنا أعلم جيدا أن بث الحياة داخل مرافق المنكوبة يعني نصرا عظيم وتتويج لحرب ضروس دامت لأكثر من ثلاث أعوام ذقنا فيها الأمرين ، ولأن المناخ الآمن يخلق أريحية في العمل لباقي المرافق الخدمية وهو(الأمن).

إستحقاق مرحلي يسمو على أي إستحقاق آخر وفي إقراره إعتراف بجهود بذلت بمعرفة قوات مسلحة خلقت من عدم وشرطة تستعيد عافيتها بعد ضربات إرهابية لم تقصم الظهر ولكن تقويه،فالله وجهود الخيرين خير سند لي بعد قبولي لهذا التكليف ،فعلى بركة الله نمضي ولنعلم جيدا أن المرحلة أكبر من أن تدار بجهود فردية وأن الخرق الأمني نظير ظرف الحرب هو محتمل بل وأحيانا مؤكد وأن المجرم بمؤامراته لن يدخر جهدا ليضربنا في مقتل ولكن هيهات،لامناص من أن تكون المسؤولية تضامنية ونبذل من الجهود ماهو أكبر ولأننا في خندق واحد فسنخوضها بوقفة رجل واحد(جهود رسمية،مشائخ حكماء وأعيان،مجتمع مدني،إعلام،خطاب ديني)الكل أمام مسؤولياته ، سنحيا كما نريد نحن وليس كما يراد لنا.

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