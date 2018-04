المتوسط :

اخنطف مسلحون مجهولون عائلة جزائرية من العاصمة طرابلس ،و اقتادت ثلاثة أفراد منها إلى جهة غير معلومة.

وأوضح أحد أفراد العائلة “بورحيل بومدين” أن الجماعة المسلحة هجمت على المنزل و اقتادت ثلاثة من أفراد عائلته إلى جهة مجهولة، مُوضحًّا أن الضحايا الثلاثة هم زوجته البالغة من العمر 52 سنة وابناه البالغين من العمر 21 سنة و 18 سنة.

وناشد “بومدين” السلطات الجزائرية و الجهات الليبية المختصة باتخاذ اللازم من أجل معرفة مصير عائلته المختطفة، مطالبا الخاطفين بأطلاق سراحهم .

و نقلا عن وكالة الأنباء الليبية فأن روايات الاختطاف باتت متضاربة في طل غياب تأكيد رسمي من السلطات الليبية أو الجزائرية حول الحادث، هذا فيما قيّدت قنصلية الجزائر العامة شكوى أحد رعاياها ورفعتها لوزارة الشؤون الخارجية، بحسب ما نقله مراسل شمس آف آم جلال مناد عن مصادر محلية

The post مسلحون يختطفون عائلة جزائرية من العاصمة طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية