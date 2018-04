“الثني” يبحث مع المجلس الأعلى للقضاء قضية فساد نائبه الموقوف

المتوسط :

بحث رئيس الحكومة المؤقتة “عبدالله الثني” مع عدد من وزراء الحكومة ورئيس المحكمة العليا المستشار “محمد الحافي”، اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه مع وفد المجلس الأعلى للقضاء بمدينة طبرق ، ملف نائب رئيس الوزراء الموقوف عن العمل “المهدي اللباد”.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة “حاتم العريبي” أن الاجتمتع تناول التحقيق في توقيع اللباد على كتاب لصالح شركة لبنانية لتوريدها مستشفى ميداني وتوريطه للدولة بمبلغ 29 مليون يورو، مشيراً إلى أن الكتاب جاء بصحة التوريد ويعد هذا واحد من الأسباب الرامية إلى إيقافه عن العمل.

وبحسب العريبي فأن الاجتماع تطرق إلى مناقشة آليات العمل على توحيد بعض الأجسام العدلية البعيدة عن السياسية مثل الشرطة القضائية ومركز الخبرة القضائية.

جدير بالذكر أن الثني قرر إيقاف نائبه للشؤون الأمنية المهدي اللباد، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، موكدا خلال قراره الصادر عنه في أبريل للعام الماضي، بأن اللباد غير مختص بمثل هذه العقود ولم يكلف بهذه المهام، وقام أيضا بتحرير كتاب في أواخر العام 2016م يفيد بإنكاره إصدار القرار المذكور.

