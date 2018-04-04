أبو الغيط يتوجه إلى البرتغال في زيارة عمل مهمة

ومن المقرر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة برئيس الجمهورية البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا في لقاء ينتظر أن يتم خلاله تناول كيفية العمل على تطوير العلاقات بين الدول العربية والبرتغال، وذلك بحسب ما قال محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي، في بيان له وصل لـ”سبوتنيك” نسخة منه، أن أبو الغيط سيعقد أيضا جلسة مباحثات مع وزير الخارجية البرتغالي أوجستو سانتوس سيلفا، ومن المنتظر أن تشهد تناول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك من بينها كيفية العمل على توفير الدعم اللازم للقضية الفلسطينية ولأبناء الشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي.

كما يتناول اللقاء تطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن وأبعاد الجهود المبذولة لاحتواء النزاعات المسلحة القائمة في هذه الدول، بما من شأنه إعادة الأمن والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

كما يشارك الأمين العام في أعمال المؤتمر الدولي حول “النهوض بالتعليم في مناطق الطوارئ والأزمات” والذي تنظمه حكومة البرتغال بالتعاون مع المؤسسة الدولية لدعم الطلبة اللاجئين السوريين برئاسة الرئيس البرتغالي الأسبق.