السراج يعين مسئول سابق بالمؤقتة وكيلاً بخارجية الوفاق

كلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء ، حسام سعد أنيس الحداد وكيلاً للشؤون الادارية والمالية بخارجية الوفاق خلفاً لسلفه المستقيل طارق شعيب بونصيرة

جاء ذلك خلال، قراره رقم 394 لسنة 2018 و القاضي بالعمل بهذا القرار من تاريخه و معاونة الجهات المختصة لتمكين “الحداد” من مهامه في أسرع وقت ممكن.

و بحسب تصريحات صحافية، فأن هذا القرار يأتي بعد أقل من 24 ساعة من خطاب وجهه مدير مكتب السراج لمكاتب أعضاء المجلس الرئاسي ومكتب وزير الخارجية بشأن تزكية النواب الداعمين للاتفاق السياسي لشخص آخر لذات المنصب .

يشار إلى أن الحداد عمل كوكيل مساعد وزير خارجية الحكومة المؤقتة حتى سنة 2015 وذلك قبل أن يتحصل منها على قرار عيّن بموجبه قائماً بأعمال ليبيا فى البوسنة ومنها ليتم تعيينه أخيراً وكيلاً لخارجية الوفاق.

نــــص الـــبيان

