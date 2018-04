“الثني” يتفقد عدد من المشاريع في بلدية طبرق

المتوسط :

تفقد رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة “عبدالله الثني”، مساء أمس الثلاثاء، عدد من المشاريع الإسكان والمرافق والمواصلات والنقل الجارية في شوارع بلدية طبرق .

هذا وزار الثني حي الحرية بالبلدية حيث بحث مع عدد من المسؤولين قراره المتخذ في العام 2014 بشأن تنفيذ البنية التحتية لكامل الحي، مطالبا إحالة ملف هذا المشروع تمهيدا لإقراره من قبل مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة وفقا لما تتطلبه النظم واللوائح.

وقرر الثني، خلال الزيارة، بالتعاقد لتنفيذ مشروع رصف وإنارة الطريق الدائري الأول بطبرق بتكلفة 24 مليون دينار ليبي بإشراف إدارة المشروعات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق، وكذلك استكمال مشروع رصف طريق عمر المختار وسط المدينة بقيمة أربعة ملايين دينار.

