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نجاح أكبر عملية قلب أطفال بطبي طبرق

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نجح الفريق الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح  و الفريق الليبي المصاحب له من أطباء و تمريض و فنيين  من  إجراء العملية الحادية عشر للقلب المفتوح للطفله غني من منطقة العزيات ، والتي تبلغ من العمر ” سنتين و النصف” .

وقالت استشاري أمراض قلب الأطفال الدكتورة أمال الخازمي في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية  إن الطفله كان لديه تشوه في القلب مركب ، مؤكدةً علي نجاح إجراء العملية للطفله والتي أستغرقت أكثر من ثمانية ساعات متتالية وهي الأن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال  داخل مركز طبرق .

وأشارت الخازمي بأن العملية كانت عبارة عن ” إغلاق ثقب كبير بين البطين ”  ، هذا ووصل الطاقم الأجنبي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح  إلى مركز طبرق الطبي بداية الأسبوع الماضي ، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز  برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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