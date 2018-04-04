نجاح أكبر عملية قلب أطفال بطبي طبرق

نجح الفريق الأجنبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح و الفريق الليبي المصاحب له من أطباء و تمريض و فنيين من إجراء العملية الحادية عشر للقلب المفتوح للطفله غني من منطقة العزيات ، والتي تبلغ من العمر ” سنتين و النصف” .

وقالت استشاري أمراض قلب الأطفال الدكتورة أمال الخازمي في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية إن الطفله كان لديه تشوه في القلب مركب ، مؤكدةً علي نجاح إجراء العملية للطفله والتي أستغرقت أكثر من ثمانية ساعات متتالية وهي الأن تحت الملاحظة بغرفة عناية قلب الأطفال داخل مركز طبرق .

وأشارت الخازمي بأن العملية كانت عبارة عن ” إغلاق ثقب كبير بين البطين ” ، هذا ووصل الطاقم الأجنبي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح إلى مركز طبرق الطبي بداية الأسبوع الماضي ، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال بالمركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا .

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