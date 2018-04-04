الولايات المتحدة تبحث سبل دعم الشعب الليبي

جددت سفارة الولايات المتحدة بطرابلس التأكيد على دعم جهود الشعب الليبي في تحقيق السلم والاستقرار بالبلاد.

وقالت السفارة في تغريدة لها بموقع “تويتر” ناقشت “ستيفاني وليامز القائم بأعمال السفارة بالنيابة (مع عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري) سبل تعزيز التعاون الثنائي والتزام الحكومة الأمريكية المتواصل بدعم جهود الشعب الليبي للتوصل إلى السلم والاستقرار”.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيدز نويرت، دعت القادة الليبيين إلى دعم جهود الوساطة الأممية، مثنية على جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وتواصله المكثف مع الأطراف الليبية.

وأوضحت أن الاتفاق السياسي الليبي لا يزال هو إطار الحل للصراع طوال الفترة الانتقالية، مشيرة إلى تأييد أمريكا القوي لجهود التسهيل التي تبذلها الأمم المتحدة، والتزامها بالعمل معها والشركاء الدوليين للمساعدة في تحقيق المصالحة السياسية وهزيمة الإرهاب.

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