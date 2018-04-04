مستشار قانوني يكشف أسباب اصدار حكم براءة الساعدي القذافي

علل المستشار القانوني رياض الحامدي في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية ، سبب عدم ذكر القاضي للأسباب التي استند عليها في اصدار حكمه ببراءة الساعدي معمر القذافي من قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد بشير الرياني ، انه وفق القانون في القضايا الجنائية ، لدى القاضي مهلة 30 يوما يودع بعدها أسباب نطقه بالحكم .

النطق بالحكم الصادر اليوم الثلاثاء عن محكمة شمال طرابلس المختصة بمحاكمة رموز النظام السابق .

و اضاف الحامدي ،قوله” أعتقد ان اغلب الشهود شهدت لصالح الساعدي القذافي ، مما دعا الى صدور الحكم ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه في هذه القضية ، والحكم سنة بالنفاذ في قضية شرب الخمر المتهم بها ضمن قضية في ديسمبر 2005.

وعن احتمالية تنازل اسرة الرياضي بشير الرياني عن القضية علق المستشار الحامدي حتى و لو تنازل أولياء الدم عن حقهم في الدعوة لن يحكم عليه بالبراءة إلّا اذا شمله قانون العفو العام .

منوها بأنه لازالت لدى الساعدي القذافي قضية الرياضية المتهم فيها باطلاق الرصاص على الجمهور ،

من جانبها قالت مبروكة التاورغي محامية الساعدي أن موكلها نال البراءة بناءاً على شهادة الشهود وسيفرج عنه قريبا من سجن عين زارة بالعاصمة طرابلس مشيرة في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” إلى أن المحكمة قررت إسقاط كافة الاتهامات الموجهة من النيابة العامة للقذافي “”.

و أكدت التاورغي “الأمر قضائي مئة بالمئة، ، وطالما تمت تبرئة موكلي من قبل المحكمة، فالبراءة واجبة النفاذ، ولا يجوز الاعتراض عليها، إلا بالطرق القانونية ،و أي اعتراض لا يمنع الإفراج عنه، لأنه إفراج غير مشروط بأمر المحكمة .

وعن تعليق الساعدي القذافي قالت “تواصلت مع الساعدي قبل نطق الحكم، وأبلغني أنه يرغب في تنفيذ الحكم سواء كان بالإدانة أو البراءة، ولكنه لم يذكر بعد البراءة أين ينوي التوجه”

وفي ردود الافعال ..صرح علي بشير الرياني ب انه سيتقدم بالطعن في حكم محكمة شمال طرابلس، ببراءة الساعدي القذافي من تهمة مقتل والده وقال الرياني ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»

” أنا وعائلتي لن نسكت مهما طال الظلم ، قدمنا أدلة تثبت إدانة القذافي ولدينا المزيد سنصوره ونرسله مرفقًا بأقوال الشهود”

واستقبل خالد الخويلدي الحميدي حكم المحكمة بقوله ” مازال في وطننا الخير و تحية للقضاء الليبي، لشجاعة ونزاهة رجاله”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية