كوبلر يرمي الليبيين وأزمتهم خلف ظهره ويغلق حسابه على تويتر وهكذا بدأ حياته الجديدة.. ولكن ؟!

ليبيا – يبدوا ان المبعوث الاممي السابق الى ليبيا مارتن كوبلر قد رمى ملف ليبيا والليبيين وأزمتهم خلف ظهره باغلاقه حسابه القديم على موقع تويتر وتدشينه حساباً جديداً تزامناً مع استلام مهام عمله الجديد فى باكستان .

ومنذ أن تم تعيينه سفيراً لبلاده فى باكستان عقب إنتهاء مدة ولاية عمله بليبيا فى يوليو الماضي إنتقل كوبلر للعيش فى إسلام أباد وبات يتنقل بين مدنها وقراها جواً فى مشهد مستنسخ عن طريقة تعامله مع محيطه وحراكه وعمله السابق بليبيا التي غاب عنها تماماً وغابت عنه .

لكن المستغرب هو إغلاقه لحسابه السابق على تويتر رغم أنه موثق بعلامة التأكيد الزرقاء وبه حوالي ربع مليون متابع ويزيد وهو الحساب الذي لطالما كان منصة يخاطب منها الليبيين ووسائل اعلام العالم وكانت التغريدة الواحدة من ذلك الحساب محط إهتمام ومتابعة وتحليل وتخصص لها حلقات وحلقات ومقالات تلو المقالات بل ويعتبرها البعض توجيهاً ونبراساً ومرجعية للطبقة السياسية فى البلاد .

خوبصورت شہر پیشاور!! میں نے اس عظیم تاریخی شہر کی پرانی گلیوں کی پیدل سیر سے بہت لطف اٹھایا۔ کیا آپ کبھی پیشاور گئے ہیں؟ pic.twitter.com/9dbgjYZiIJ

— Martin Kobler (@KoblerinPAK) April 1, 2018

ومثلما كان يكتب كوبلر على الحساب القديم باللغة العربية بات اليوم يكتب بلغة الـ ” أردو ” وهي اللغة المحلية الرسمية لباكستان ومثلما كان يتجول فى جنبات الاسواق الشعبية الليبية ويتفقد أسعار البيض فى طرابلس يظهر الرجل اليوم وهو يحلق رأسه فى حلاق شعبي باسلام أباد او يأكل ” البرياني ” فى أحد مطاعمها التقليدية او يلبس اللباس المحلي للباكستانيين .

إذاً رحل كوبلر وانتهت مهمة عامين قضاها فى دهاليز أزمة ليبيا التي يتهمه بالبعض بمفاقمتها بينما يرى آخرون بأنه حاول القيام بما يستطيع وأدار الازمة وفق الممكن لكن الشيء الوحيد المحقق هو ان البلاد بقت تراوح فى أزمتها تاركاً خلفه إرثاً ثقيلاً من الاخفاقات وقليلاً من النجاحات التي يبدوا أنه يحاول نسيانها بتعطيله لحسابه القديم المليء بالتغريدات والتناقضات بل وحتى الإنتقادات .

Bought some books on #Pakistan and #Afghanistan yday to understand better. Start reading today. Also was with the tailor to get new trousers. Heard so many good things about superb quality of pakistani tailors. Worth trying out! pic.twitter.com/1qTUjZdrFW

— Martin Kobler (@KoblerinPAK) January 21, 2018

ورغم أن الرجل كان أكثر مبعوثي الامم المتحدة الى ليبيا إثارة للجدل بسبب تقلباته وتصريحاته الغريبة أحياناً وتغريداته المتناقضة التي يسارع بحذفها بعد نشرها له أحياناً أخرى كتغريدته الشهيرة بشأن دعوة النواب لمنح الثقة لحكومة السراج ، إلا أن خلفه اللبناني غسان سلامة الذي ورث تركة سلفه الثقيلة قد يعد أفضل حظاً من نظيره الألماني فالرجل وعلى مايبدوا لازال يحظى باحترام واسع بين النخب السياسية المختلفة فى البلاد بل وحتى بين مدوني ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي الذين لطالما طاردوا كوبلر من حساب إلى حساب ومن صفحة الى صفحة ومن قناة إلى قناة وأشبعوه بمئات صور رسوم الكاركاتير الساخرة بينما يعد سلامة أكثر رصانة سواء على الصعيد الشخصي أو المهني السياسي .

أما حساب كوبلر الجديد على تويتر الذي حظي بمتابعة 25 ألف متابع حتى الآن ، وبمتابعته لعشرات الساسة والنواب والصحفيين والنشطاء الباكستانيين ، فيعج بعشرات الصور والمقاطع لجولاته بين المدن الباكستانية ومشاركاته فى محافل اسلام أباد الرسمية وغيرها من المناسبات بل وحتى تجربته مع نساء باكستانيات فى خياطة الزي التقليدي لهن وبالمنشورات المبطنة بالسياسة والدبلوماسية والتي يتغنى من خلالها بجمال الطبيعة فى مكان إقامته الجديد كما كان يغرد عن ليبيا وتلقى تغريداته تلك إستحسان بعض الليبيين الذين لم يعودوا من متابعيه اليوم رغم أن منهم من أشاد به وقال أن الرجل ليبي أكثر من الليبيين أنفسهم ! .

friendly #pakistani women showed me how to use a sewing machine. great experience!! impressed by the difficult & precise work these women do every day! pic.twitter.com/cWcNBfqo2O

— Martin Kobler (@KoblerinPAK) March 18, 2018

قد يحاول كوبلر التفرغ اكثر لعمله ومصالح وعقود بلاده فى باكستان ومشاريع الطاقة وغيرها وأن ينسى او يتناسى حقبة عمله فى ليبيا وكذلك الليبيون المنهمكون فى عيشهم وأزماتهم المتفاقمة ، ولكن هل سيأتي اليوم الذي سيكتب فيه الرجل مذكراته ويكشف للملأ كواليس سنتين من خفايا ودهاليز عمله والمفاوضات السرية التي خاضعها ورعاها فى ليبيا بدءً عن كيفية ترشيحه للمنصب الأممي وصولاً إلى آخر يوم من أيام عمله ؟ وهل ستعي النخبة السياسية الليبية بأن كل السفراء والمبعوثين الاجانب سيعودون يوماً الى ديارهم لخدمة مستقبلهم أو أوطانهم وسيرمون أعمالهم السابقة خلف ظهورهم بينما تتأخر ليبيا فى كل مشرق شمس خطوات وخطوات إلى الوراء ؟!

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية