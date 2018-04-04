محامية: المحكمة أعلنت براءة الساعدي القذافي والإفراج عنه قريبا

وأشارت محامية الساعدي في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” إلى أن المحكمة قررت إسقاط كافة الاتهامات الموجهة من النيابة العامة الليبية، سواء جرائم القتل العمد أو هتك العرض أو الخطف، أو الاستعباد، أو حتى جنح التهديد والسب.

وتابعت “سيتم مراسلة السجن المحتجز فيه الساعدي، وهو سجن عين زارة في طرابلس، من قبل المحكمة، على أن يتم الإفراج عنه بصورة نهائية في وقت لاحق”.

وتطرقت التاورغي إلى احتمال إيقاف الحكومة الليبية مسألة الإفراج عن نجل القذافي، وقالت: “الأمر قضائي مئة بالمئة، ولا يحتاج تدخل الحكومة أو غيرها، وطالما تمت تبرئته من قبل المحكمة، فالبراءة واجبة النفاذ، ولا يجوز الاعتراض عليها، إلا بالطرق القانونية”.

وأردفت “وحتى أي اعتراض لا يمنع الإفراج عنه، لأنه إفراج غير مشروط بأمر المحكمة”.

واختتمت قائلة

“تواصلت مع الساعدي قبل نطق الحكم، وأبلغني أنه يرغب في تنفيذ الحكم سواء كان بالإدانة أو البراءة، ولكنه لم يذكر بعد البراءة أين ينوي التوجه”.