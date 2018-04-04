اتفاق ليبي سوداني نيجيري تشادي على مكافحة الجريمة العابرة للحدود

اتفقت ليبيا والسودان والنيجر وتشاد خلال اجتماع دبلوماسي-عسكري-أمني في نيامي الثلاثاء على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة “الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية” في منطقة الساحل.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك صدر في ختام اجتماع عاصمة النيجر نيامي حول تحديات أمن الحدود المشتركة إنها “اتفقت على إنشاء آلية تعاون لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”.

ولفتت الدول الأربع في بيانها إلى أن “منطقة جنوب ليبيا أصبحت بؤرة لتهديدات خطرة.. ومستمرة للدول الأربع”، كما أصبحت “قاعدة للمنظمات الإرهابية وللمهربين من كل الأنواع ولمجموعات مسلحة مناوئة للدول المجاورة تمارس عمليات خاصة بالمرتزقة وتزيد الأزمة الليبية تفاقما”.

وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية والدفاع ومدراء الأجهزة الأمنية في الدول الأربع وتم الاتفاق في ختامه على عقد اجتماع على مستوى الخبراء في الـ3 مايو المقبل في العاصمة التشادية نجامينا لدراسة مسودة بروتوكول للتعاون الأمني بين الدول الأربع.

ويعتبر التنسيق بين القوات الأمنية في دول الساحل مطلبا أساسيا للغرب ولقادة المنطقة، لكن المحادثات الرامية لوضع إطار لهذا التنسيق تسير ببطء شديد.

المصدر: وكالات

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