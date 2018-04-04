محامية الساعدي القذافي: “أي اعتراض لا يمنع الإفراج عنه”

قالت مبروكة التاورغي محامية الساعدي القذافي أن موكلها نال البراءة بناءً على شهادة الشهود وسيفرج عنه قريبا من سجن عين زارة بالعاصمة طرابلس مشيرة في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” إلى أن المحكمة قررت إسقاط كافة الاتهامات الموجهة من النيابة العامة للقذافي “”.

و أكدت التاورغي أن “الأمر قضائي مئة بالمئة، وطالما تمت تبرئة موكلي من قبل المحكمة، فالبراءة واجبة النفاذ، ولا يجوز الاعتراض عليها، إلا بالطرق القانونية ،و أي اعتراض لا يمنع الإفراج عنه، لأنه إفراج غير مشروط بأمر المحكمة .

وعن تعليق الساعدي القذافي قالت “تواصلت مع الساعدي قبل نطق الحكم، وأبلغني أنه يرغب في تنفيذ الحكم سواء كان بالإدانة أو البراءة، ولكنه لم يذكر بعد البراءة أين ينوي التوجه”

وفي ردود الأفعال ..صرح علي بشير الرياني بأنه سيتقدم بالطعن في حكم محكمة شمال طرابلس، ببراءة الساعدي القذافي من تهمة مقتل والده وقال الرياني ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»

” أنا وعائلتي لن نسكت مهما طال الظلم ، قدمنا أدلة تثبت إدانة القذافي ولدينا المزيد سنصوره ونرسله مرفقًا بأقوال الشهود”

واستقبل خالد الخويلدي الحميدي حكم المحكمة بقوله ” مازال في وطننا الخير و تحية للقضاء الليبي، لشجاعة ونزاهة رجاله”

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