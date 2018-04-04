المريمي: الظروف السياسية مهيأة لأداء النواب مهامهم التشريعية

حثت هيئة رئاسة مجلس النواب، يوم الثلاثاء أعضاء المجلس على ضرورة حضور الجلسات المقررة يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، مؤكدة أنه «لا توجد أية عوائق تمنعهم من ذلك وأن الظروف السياسية مهيأة أكثر من أي وقت مضى لأداء مهامهم التشريعية وعملهم باللجان البرلمانية الدائمة».

جاء ذلك في تصريح صحفي وزعه المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، يوم الثلاثاء، نقلًا عن النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وقال النويري في تصريحه إن «ما تمر به البلاد من ظروف شتى تستوجب منا جميعا الحضور وإقرار القوانين والقرارات المصيرية التي تهم البلاد» راجيًا «من الجميع الحضور في المواعيد المقررة لانعقاد جلسات مجلس النواب من كل أسبوع».

وأضاف المريمي أن مجلس النواب عقد اليوم جلسته برئاسة النائب الأول للرئيس فوزي النويري وناقش خلالها «ما يتعلق بديوان المحاسبة» و«ما يمر به الجنوب من قضايا وأزمات»، مشيرًا إلى أن المجلس أجل النظر في «ما يتعلق بديوان المحاسبة» إلى «الجلسات القادمة».

أما فيما يتعلق بأوضاع الجنوب، قال المريمي «تقرر في ذلك ضرورة العمل على حل القضايا التي يعاني منها الجنوب الليبي من خلال مجلس النواب والمشايخ والأعيان والحكماء وكل الجهات ذات العلاقة واستعادة الأمن والأمان والاستقرار للجنوب الليبي».

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