ما هي أسباب تضامن نقابة شرطة ليبيا مع مقترح إعدام مزوري الجنسية؟

أعلنت نقابة شرطة ليبيا تضامنها مع مقترح تقدمت به الإدارة العامة للتخطيط الأمني والاستراتيجي في وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة، لحماية الجنسية الليبية من التزوير.

وقالت النقابة في بيان لها إن تنفيذ عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ضد كل من يحصل من غير الليبيين على الجنسية من خلال مستندات ووثائق مزورة من شأنه تحقيق الردع العام والوقاية من الجريمة قبل وقوعها.

وعدت النقابة حصول غير الليبيين على الجنسية تهديدًا خطيرًا للأمن القومي ووجود الدولة والشعب.

هذا وكانت الإدارة العامة للتخطيط الأمني والاستراتيجي في وزارة الداخلية التابعة للحكومة المؤقتة، قد أعدت مشروع قانون يحمي الجنسية الليبية ويغلظ العقوبة على جميع من يحصل أو يشارك في تزوير الجنسية عبر استخدام مستندات ووثائق مزورة وبالمخالفة لأحكام القانون.

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