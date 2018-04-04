اختبار مفاضلة لمعلمي اللغة الإنجليزية أجدابيا للمشاركة في دورة تونس

أقيم أمس الثلاثاء الماضي بقاعة مكتب التدريب والتطوير فرع أجدابيا اختبار المفاضلة لإعداد مدربي مادة اللغة الإنجليزية الدفعة الثانية وذلك من اجل حضور الدورة التدريبية المزمع انطلاقها في الفترة من 14 ابريل الحالي الى 4 مايو القادم لسنة 2018، بدولة تونس بحسب ما قال مدير مكتب التدريب والتطوير التعليم فرع أجدابيا الدكتور عبدالجواد محمد رشيد لـ”بوابة افريقيا الإخبارية”.

وأضاف الدكتور رشيد أن عدد المتقدمين الذين شاركوا في هذا الاختبار وصل إلى 12 معلما ومعلمة بمادة اللغة الإنجليزية.

يذكر أن دورة إعداد مدربي مادة اللغة الإنجليزية، تأتي ضمن برنامج المركز العام للتدريب وتطوير التعليم على مستوى ليبيا.

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