  طرابلس :  مجموعة مسلحة تختطف عائلة جزائرية

أبلغ مواطن جزائري أعن تعرض عائلته لعملية اختطاف من طرف ” ميليشيا ليبية مسلحة ” هاجمت منزله العائلي في طرابلس، وفرّت بثلاثة أفراد من أسرته نحو وجهة مجهولة.

وأرسل المقيم الجزائري بليبيا نداءات استغاثة لسلطات بلاده، مُوضحًّا أن الضحايا الثلاثة هم زوجته البالغة من العمر 52 سنة وابناه البالغين من العمر 21 سنة و 18 سنة ، وفقاً لما أفادت قناة النهار الجزائرية يوم الثلاثاء في تقرير عبر إحدى نشراتها.

وبحسب القناة فإن روايات الاختطاف قد تضاربت في غياب تأكيد رسمي من السلطات الليبية أو الجزائرية، بينما قيّدت قنصلية الجزائر العامة في طرابلس شكوى أحد رعاياها ورفعتها لوزارة الشؤون الخارجية .

وقالت القناة التي عرضت صوراً للمختطفين الثلاثة ومن بينهم فتاة تدعى ناريمان برحيل من مواليد 1991 بأن رب الأسرة كان متواجداً خارج المنزل لحظة اختطاف أسرته وهو ما مكنه من البقاء في مأمن وتقديم شكواه إلى قنصلية بلاده .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية