طاهر السني والسائح يبحثان الدعم الفني والمالي واللوجستي لمفوضية الانتخابات

بحث يوم الثلاثاء بمقر المجلس الرئاسي المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح احتياجات المفوضية استعدادا للانتخابات المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء ناقش الاستعدادات وما تحتاجه المفوضية من دعم فني ولوجستي ومالي للإيفاء بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية القادمة، كما جرى استعراض مقترح المنظومة الإلكترونية الخاصة بالانتخاب والتحقق من الهوية.

وعبر السني خلال اللقاء عن دعم رئيس المجلس الرئاسي الكامل للمفوضية وتوفير كل إمكانيات الحكومة لإنجاح عملها الوطني، داعياً الجميع للوقوف معا وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال هذا الاستحقاق الذي يترقبه كافة الليبيين.

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