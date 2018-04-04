تكريم متميزي حملة " وفرها اليوم تلقاها بكره" بـ"أسبوع المال"

ضمن فعاليات مهرجان أسبوع المال العالمي 2017 في ليبيا الذي يقام برعاية وزارة التعليم ومصرف ليبيا المركزي تحصلت ثانوية الإخلاص ومدرسة الفجر الجديد من مدينة القبة على درعين من المهرجان خلال مشاركتهما في حملة (وفرها اليوم تلقاها بكره) التي أقيمت العام الماضي بعملين مميزين للطالبتين هويدا محمد ميمون السنة الثالثة ثانوي علمي بثانوية الإخلاص من خلال نموذج البيت العربي الذي يعبر عن الاصالة والتراث، والطالبة زينب حمد جواد حمد من مدرسة الفجر الجديد من خلال الزي الشعبي للمرأة الليبية.

وتم في احتفالية أقيمت بمدينة بنغازي يوم الاحد الماضي تكريم الطالبتين بدرع الطالب المميز فضلا عن تكريم المدرستين بدرع المشاركة.

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