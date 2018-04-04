السني يبحث مع السايح استعدادات المفوضية للاستحقاقات القادمة

اجتمع طاهر السني المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، لناقشة استعدادات المفوضية العليا للانتخابات للاستحقاقات القادمة.

وقالت ‏إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء‏، إن المستشار طاهر السني ناقش الثلاثاء مع السائح الاستعدادات للانتخابات، وما تحتاجه المفوضية من دعم فني ولوجستي ومالي للإيفاء بالاستحقاقات الدستورية والانتخابية القادمة، كما تم استعراض مقترح المنظومة الإلكترونية الخاصة بالانتخاب والتحقق من الهوية.

هذا وجدد السني خلال هذا اللقاء دعم رئيس المجلس الرئاسي الكامل للمفوضية وتوفير كافة الامكانيات المتاحة لها. كما ودعا السني الجميع توفير الظروف الملائمة لاستكمال هذا الاستحقاق الذي يترقبه كافة الليبيين.

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