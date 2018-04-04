دولة رئيس الحكومة المؤقتة يلتقي باسر الشهداء والجرحى بطبرق

طبرق 04 أبريل 2018(وال) – استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني مساء أمس الثلاثاء في مقر إقامته بطبرق وفدا من أسر الشهداء والجرحى بحضور رئيس مكتب رعاية أسر الشهداء والجرحى بالبلدية.

وقدم الوفد دعمه لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني رئيسا شرعيا لحكومة البلاد، مؤكدا دعمه لمجلس النواب والأجسام الشرعية المنبثقة عنه.

وأكد الوفد أن أبناؤهم قدموا دماؤهم فداء للوطن لتخليصه من قبضة الإرهاب، وكذلك لبناء دولة القانون والمؤسسات.

من جهته، حيا دولته أسر الشهداء والجرحى مؤكدا أن الحكومة المؤقتة لن تتوانى في تقديم كافة الدعم لهم على مختلف الأصعدة. (وال – طبرق) ع م

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