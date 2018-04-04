الضمان الاجتماعي درنة يبحث استكمال‎ مشروع الساحل الشرقي

عقد بمقر ديوان فرع صندوق الضمان الاجتماعي بمدينة درنة،‎ اجتماع موسع لمناقشة استكمال مشروع الساحل الشرقي للخدمات الضمانية (المرحلة الثالثة).

وأوضح المكتب الإعلامي للصندوق، أن الاجتماع ضم كلا من مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي درنة، ورئيس قسم المشروعات بالفرع، ورئيس وحدة الدراسات والتخطيط بالفرع، والمهندس المشرف على المشروع بالفرع، مع مفوض عام شركه الغد البراق، ومهندس المنفذ بشركة الغد البراق، وتم خلال بحث سبل استكمال مشروع الساحل الشرقي للخدمات الضمانية، كما تم التطرق لبعض المشاريع الجديدة الخاصة بفرع درنة التي يود تنفيذها الصندوق بالفرع.

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