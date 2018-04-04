التعليم تخاطب المالية بصرف الفروقات المستحقة للمعلمين

خاطب وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل وزارة المالية بصرف الفروقات المالية الوظيفية للمعلمين التي لم تُسوّ منذ مارس 2105

وطالب عبد الجليل في خطاب له، الثلاثاء، نشر على الصفحة الرسمية للوزارة وزارة المالية بصرف هده المستحقات وفقا للتسويات المقدمة من مراقبات التعليم، مشيرا أنها تعد أحد مطالب المعلمين خلال اعتصامهم

يشار إلى أن نقابات المعلمين بالشرق والغرب والجنوب والتنسيقيات المكلفة بالمطالبة بحقوق المعلمين دعت في مارس الماضي إلى تعليق الدراسة إلى حين تنفيذ مطالبهم المتمثلة في زيادة مرتباتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

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