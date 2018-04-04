دولة رئيس الحكومة المؤقتة يتفقد مركز طبرق الطبي ويتفاوض مع الفريق الاستشاري الأمريكي لرفع عدد عمليات القلب المفتوح للأطفال

طبرق 04 أبريل 2018(وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني مساء الثلاثاء جولة تفقدية لمركز طبرق الطبي، تفقد خلالها إدارات وأقسام المركز وأجرى زيارات لنزلائه ووقف على أبرز احتياجاتهم، وذلك ضمن الجولة التي يجريها دولته للبلدية على رأس وفد حكومي رفيع.

ورافق دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني خلال الجولة وكيل عام وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق المكلف من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء بمتابعة ملف المشاريع التي نفذتها أو التي تعتزم الحكومة تنفيذها في طبرق.

ووقف دولته على تجهيزات المركز ومعداته ومعمل التحاليل به وبحث أبرز احتياجاته تمهيدا لتوفيرها بشكل فوري.

وتجول دولته رفقة الوفد داخل قسم أورام الأطفال، وكذلك غرفة عمليات القلب المفتوح للأطفال التي يجريها طاقم طبي أمريكي للمرضى بالداخل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويجري الفريق الاستشاري الأمريكي 40 عملية سنويا لأطفال المركز فيما يتعلق بالقلب المفتوح.

وتفاوض دولته مع الفريق لرفع عدد العمليات إلى 160 عملية سنويا مع تكفل الحكومة المؤقتة بتكاليف الحالات المضافة.

واطلع دولته، على أبرز التجهيزات التي وردها المركز من ميزانيته التي خصصتها له الحكومة المؤقتة، ومدى مضاهاتها لآخر ما توصلت إليه التقنية، كما اطلع على حجم العمل الملقى على عاتق المركز الذي يغطي مساحة جغرافية واسعة من المترددين عليه للعلاج وما حققته أطقم العمل من أرقام قياسية خاصة فيما يتعلق بالتحاليل الطبية.

وأبدى دولته ارتياحه لعمل المركز متعهدا بتقديم كل الدعم له ليستمر في عمله على الوجه الأمثل.

يشار إلى أن الطاقم الأمريكي الطبي المتخصص في إجراء عمليات القلب المفتوح وصل إلى مركز طبرق الطبي نهاية شهر مارس الماضي، وذلك لغرض إجراء عمليات القلب المفتوح للأطفال في المركز برعاية منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا. (وال – طبرق) ع م

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