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أربع دول أفريقية تتفق على خطة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

اتفقت ليبيا والسودان والنيجر وتشاد خلال اجتماع دبلوماسي وأمني في نيامي الثلاثاء على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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