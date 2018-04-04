أربع دول أفريقية تتفق على خطة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل

اتفقت ليبيا والسودان والنيجر وتشاد خلال اجتماع دبلوماسي وأمني في نيامي الثلاثاء على تنسيق جهود قواتها المسلحة لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة الساحل.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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