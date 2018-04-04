بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام.. الهلال الأحمر بسرت يوجه رسالة

أهابت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سرت، جميع المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من خطر الأسلحة، والذخائر غير المتفجرة والألغام.

وطالبت -المنظمة في تدوينة نشرتها اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2005 اعتبار يوم 4 أبريل من كل عام- طالبت جميع المواطنين بعدم لمس المخلفات الحربية، أو وحرقها والاقتراب منها والعبث بها، حفاظا على أرواحهم.

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