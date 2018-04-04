الثني يوافق على إنشاء مشاريع في طبرق بقيمة تتجاوز الـ28 مليون دينار

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني مساء أمس الثلاثاء، جولة تفقدية لشوارع وأزقة بلدية طبرق للوقوف على مشاريع الإسكان والمرافق والمواصلات والنقل فيها.

وأقر الثني بموافقته على تنفيذ مشروع رصف وإنارة الطريق الدائري الأول بطبرق بتكلفة 24 مليون دينار ليبي بإشراف إدارة المشروعات بالهيئة العامة للإسكان والمرافق، كما أذن باستكمال مشروع رصف طريق عمر المختار وسط المدينة بقيمة أربعة ملايين دينار ليبي.

كما وتفقد الثني خلال جولته حي الحرية في البلدية، مطالباً بإحالة ملف مشروع البنية التحتية فيها، تمهيدا لإقراره من قبل مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة وفقاً لما تتطلبه النظم واللوائح.

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