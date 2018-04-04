الجمالي: ليبيا بين الانتخابات أو الفوضى

أكد مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، أن ليبيا اليوم بين خيارين، الأول هو إجراء الانتخابات وتأسيس دولة قوية موحدة تجمع كل الأطراف، أما الثاني، فهو خيار استمرار الفوضى ومن ثم استمرار معاناة الشعب الليبي، مؤكداً أن إجراء الانتخابات مطلب الشعب الليبي، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 2 مليون مواطن في الكشوف الانتخابية.

وحذر الجمالي، في تصريحات مرئية، الفرقاء السياسيين من خطورة التدخلات الأجنبية.

وأشار الجمالي، إلى أن ما تتذرع به بعض الأطراف السياسية من حجج مثل الدستور والحالة الأمنية وغيرها، هي موضوعات يمكن تداركها وإيجاد حلول لها، مشددا على أن إجراء الانتخابات هو الحل كي تعود ليبيا إلى وضعها الطبيعي الذي يستحقه الشعب الليبي.

وأفاد الجمالي، بأن الجامعة العربية تنسق مع الأمم المتحدة، بشكل يومي.

وأوضح الجمالي، أن كثرة المبادرات هو أمر لا فائدة منه، وذلك لكون مبادرة الأمم المتحدة مدعومة من الجامعة العربية منذ بدايتها، حيث شاركت الجامعة العربية في الصياغة النهائية للمبادرة، مشيراً إلى أن تأسيس “الرباعية التنسيقية” تم بإيعاز من جامعة الدول العربية.

وجدد الجمالي، التأكيد على دعم الجامعة العربية لليبيا لإتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية بنجاح، واستمرار دعم التواصل بين مختلف الأطراف الليبية

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