ضبط مجموعة متهمة بالسطو على العمالة الأجنبية بمركز بنغازي الطبي

تمكنت عناصر الأمن بنقطة مركز بنغازي الطبي، اليوم الأربعاء، من ضبط مجموعة من الأشخاص قاموا بالاعتداء والسطو على العمالة الأجنبية التابعة لشركة صقر داخل مركز بنغازي الطبي يوم السبت الماضي.

وأوضح المتحدث باسم مركز بنغازي الطبي، خليل قويدر، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن نقطة مركز بنغازي الطبي، تلقت بلاغا من العمالة الأجنبية عن الاعتداء بالسرقة على مجموعة من العمالة الأجنبية، وبعد إبلاغ الغرفة الأمنية وفتح محضر في مركز الحدائق، وبناء على تعليمات رئيس شرطة الحدائق عقيد جبريل المهدوي، صدرت تعليمات بالخصوص والبحث، حيث تم التحري على الأشخاص، والتعرف على الشخص الذي دخل علي العمالة البنجلاديشية داخل مركز بنغازي الطبي مقر إقامتهم وبعد التحقيق معه اعترف بالواقعة.

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