مترجم «القذافى»: اطلعت على مخطط أمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية

أكد السفير مفتاح ميسورى، المترجم الخاص للرئيس الليبى الراحل معمر القذافى أن هناك مخطط واضح من سنة 1989 لتقسيم المنطقة العربية، عندما وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقية مع إسرائيل.

وأكد فى حوار لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” أن إسرائيل وأمريكا تحدثا عن الشرق الأوسط الموسع أو الشرق الأوسط الجديد فى أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو، قائلا: “يتضمن المخطط الذى اطلعت عليه فى باريس بأرشيف مركز الدراسات الاستراتيجية فى وزارة الدفاع الفرنسية، إعادة تقسيم الدول العربية إلى 32 دولة بدلا من 21، بحيث يتم تقسيم مصر إلى دولتين مسيحية وعربية”.

وأضاف «ميسورى»، «أن أمريكا ضغطت على إسرائيل لكى توافق على حل الدولتين، وتل أبيب أفادت واشنطن بأنها ستوافق على حل الدولتين، ولكن تخشى من قيام الدول العربية بمساعدة الدولة الفلسطينية وتسليحها وتمكينها من محاربة إسرائيل، فتم الاتفاق بين أمريكا وإسرائيل على ضرورة فرض الهيمنة الإسرائيلية على الشرق الأوسط.

