داخلية الوفاق تطلق مشروع كاميرات المراقبة بالعاصمة طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة عن إطلاق مشروع جديدا لكاميرات المراقبة بالعاصمة طرابلس الكبرى وضواحيها.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن تلك الخطة تأتى في إطار الخطة الأمنية بالمدينة وكذلك لتأمين المرافق الحيوية من أجل التصدي لكل محاولات العابثين بها حفاظا على سلامة وأمن الوطن والمواطن.

جدير بالذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أعلن ، الاثنين الماضي، عن انطلاق عملية عسكرية تحت عنوان ـ “عاصفة الوطن” و ذلك لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في المدينة، هذا فيما أعلن سلاح الجو التابع لجيش حكومة الوفاق وغرفة عمليات الطوارئ الجوية انضمامها لتلك العملية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية