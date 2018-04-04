المشير حفتر يهنئ السيسي بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية

ليبيا – هنأ القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر باسمه وباسم منتسبي الجيش، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بمناسبة إنتخابه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية.

المشير حفتر أشار في رسالة وجهها للسيسي تحصلت لمرصد على نسخة منها إلى أن الفوز الذي حققه الأخير بالإنتخابات هو فوز بثقة الشعب المصري التي بناها في ظل ما تحقق من مكتسبات عظيمة في المرحلة السابقة وإيماناً منه بجدارة السيسي في قيادة المرحلة القادمة لتحقيق طموحاته واستكمال مشوار البناء والتطوير.

وأكد المشير حفتر على أن ذلك يعزز الثقة بتواصل العمل سوياً جنباً إلى جنب في محارية الإرهاب والعمل التكاملي في كافة المجالات بما يعود على الشعبين المصري والليبي بالخير.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أعلنت يوم الإثنين الماضي عن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية لمدة أربع سنوات في الإنتخابات التي أجريت مؤخراً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية