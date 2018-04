«نصية» متسائلا: هل يفعلها مجلس الدولة ويجري الانتخابات؟

المتوسط:

أعرب عضو مجلس النواب، الدكتور عبدالسلام نصية، عن تأييده للدعوة التي وجهه المجلس الأعلى للدولة المنبثق من الاتفاق السياسي الليبي لأعضائه لعقد جلسة إعادة انتخاب مكتب الرئاسة بالمجلس، المقرر لها الأحد المقبل الموافق الثامن من الشهر الجاري بمقره في فندق المهاري وسط العاصمة طرابلس.

وقال «نصية»، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»، متسائلا: «هل يفعلها مجلس الدولة؟ فلم يحدث خلال السنوات الخمس الماضية تداول سلمي للسلطة داخل المؤسسات المنتخبة في ليبيا، حيث ظل محمد المقريف رئيسا للمؤتمر الوطني العام الى حين شموله بقانون العزل السياسي ليتولى بعده نوري أبوسهمين».

وأضاف «أن نوري أبوسهمين بقى في منصبه حتى بعد انتخاب مجلس النواب ولم يتغير إلا بانقلاب أبيض نتيجة لحوار الصخيرات وتحول بعض أعضاء المؤتمر الوطني إلى مجلس للدولة، حيث تكرر الحال في مجلس النواب ومنذ انتخب السيد عقيلة صالح في نهاية سنة 2014 لم يحدث اي تداول للسلطة داخل مجلس النواب».

وأكد أن الحال بالنسبة لرؤساء الحكومات على زيدان لم يستطع المؤتمر الوطني تغييره إلا من خلال جلسة صدر ضدها حكم قضائي في عدم دستورية تعيين السيد أحمد معيتيق لتولى عبدالله الثني الذي من حينها لا يزال رئيس وزراء إلى الآن».

واختتم حديثه قائلا: «تتوارد علينا أخبار ان هناك انتخابات وتداول سلطة سيتم في مجلس الدولة، وهي حالة استثناء من الوضع السابق، فهل ستكون فعلا عملية تداول سلمي للسلطة داخل مؤسسة ليبية ونرى وجوها جديدة تستلم من الحاليّة أم أن الحال لن يكون استثناء ويبقى موسى هو الحاج موسى»، حسب وصفه.

