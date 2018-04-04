مداهمات أمنية تفتيشية لعدد من المزارع في أجدابيا

قامت عناصر جهاز الأمن الداخلي بالتعاون مع غرفة عمليات اجدابيا، اليوم الأربعاء، بمداهمات لعدد من المزارع بضواحى المدينة.

وأكد ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ باسم ﻔﺮﻉ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﺮﺱ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ النفطية ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻠﻲ، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أنه تم خلال تلك المداهمات عثر على مهاجرين غير شرعيين، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وأضاف القبائلي، أن الكتيبة 152، وقوة الردع بالمنطقة الوسطى، وغرفة عمليات اجدابيا تواصل دورياتها في جنوب مدينة اجدابيا، لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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