فرج: النظام الانتخابي يحدده القانون وليست المفوضية

قال رئيس لجنة الحوار عن مجلس الدولة موسى فرج، الأربعاء، إن مقترح المفوضية العليا للانتخابات بشأن مشروع قانون لانتخاب برلمان جديد لا يعني إجراء انتخابات قريبة، مضيفا أن النظام الانتخابي يحدده القانون وليس المفوضية.

وأضاف فرج، في تصريح للرائد، أن أقصر الطرق لإنهاء المرحلة الانتقالية بسرعة والانتقال للمرحلة الدائمة إقرار دستور يعبر عن تطلعات الشعب الليبي وانتخابات حرة ونزيهة تؤدي لآلية توافقية تشكل سلطة موحدة.

وأشار فرج إلى أنهم مستمرون في التواصل مع أعضاء لجنة الحوار في البرلمان، متمنيا ان تتوج بلقاء “جدي”؛ لتعديل الاتفاق السياسي.

يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات قدمت مقترحا لانتخاب مجلس نواب جديد تكون فيه 80% من المقاعد مخصصة للكيانات السياسية، و20% للأفراد غير المستقلين.

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