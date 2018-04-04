تعرف على آخر تطورات الأوضاع الأمنية في درنة

تشهد مدينة درنة، حالة من الهدوء النسبي، عقب مناوشات متقطعة شهدتها خلال الأيام الماضية بين عناصر الجيش العربي الليبي، وعناصر الجماعات الإرهابية المتحصنة بالمدينة.

وأكد الناطق باسم غرفة عمليات عمر المختار صلاح بوجيدار، في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن قوات الجيش العربي الليبي، تواصل استعداداتها بمدينة درنة، لبدء تنفيذ عملية عسكرية ضد الجماعات المسلحة المتحصنة بالمنطقة، موضحا أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق، استعدادا لتنفيذ أوامر القيادة العامة للجيش الليبي، وبدء عملية تطهير المدينة، مطالبا جميع أهالي مدينة درنة بالتعاون مع غرفة عمليات عمر المختار، والابتعاد عن مواقع تواجد الجماعات الإرهابية، حتى لا يكونوا هدف للقوات المسلحة، وحفاظا على أرواحهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية