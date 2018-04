آمر منطقة الخليج العسكرية: مستعدون لمواجهة أي تهديد لأمن واستقرار أجدابيا

المتوسط:

عقد آمر منطقة الخليج العسكرية العميد خليفة أمراجع، اجتماعا أمنيا، بمقر منطقة الخليج العسكرية، ضم جميع الأجهزة الأمنية والضبطية والشراطية، لبحث الجهود لتوفير الأمن للمواطن وموجهة المندسين والمخربين والخارجين عن القانون.

وحضر الاجتماع فرع هيئة التنظيم والإدارة بالمنطقة، وشعبة العمليات بالمنطقة، وبعض الكتائب التابعة للمنطقة، وأخرى تقع داخل حدود منطقة الخليج العسكرية، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشريعة، وجهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطي والشرقية.

كما شارك في الاجتماع جهاز الدعم المركزي ومديرية أمن أجدابيا وفرع الاستخبارات العسكرية وفرع التوجيه المعنوي بمنطقة الخليج العسكرية، وفرع الشرطة العسكرية، وجهاز المباحث العامة، والأمن الخارجي وغرفة عمليات أجدابيا وضواحيها، وضباط منطقة الخليج العسكرية.

وأكد آمر المنطقة أن المرحلة الحالية تحتاج تظافر جهود كل الأجهزة الأمنية بالمدينة من أجل توفير الأمن للمواطن والوقوف أمام المندسين والمخربين والخارجين عن القانون.

ولفت العميد خليفة إلى أن العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف البوابة الشرقية للمدينة لن يقف أمام القوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب واستكمال بناء الجيش الليبي على عقيدة صحيحة بعيدة عن الجهوية والقبلية والمناطقية.

وشدد على أن كل الوحدات التابعة للمنطقة على استعداد تام لتضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار بمدينة أجدابيا.

