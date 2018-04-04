وزير الدفاع الروسى: تدمير الدولة الليبية أثر على الأمن الافريقي والعالمي

ليبيا – وصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء في كلمة ألقاها في مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي أن الأوضاع في القارة الأفريقية صعبة ومعقدة.

وصرح شويغو في كلمته أن تدمير الدولة الليبية وسع التهديدات في أفريقيا وأثر على الأمن العالمي ،مؤكداً على دعم روسيا للدول الإفريقية في حربها ضد الإرهاب.

وزير الدفاع الروسي كشف عن وجود مناقشات مع عدد من ممثلي الدول الأفريقية للإستفادة من خبراتهم في الحرب ضد الإرهاب ،مضيفاً أن هناك عدد من دول المنطقة توسع تعاونها مع روسيا خاصةً على مستوى وزارات الدفاع .

يشار إلى أن اليوم أنطلق في العاصمة الروسية مؤتمر موسكو السابع للأمن الدولي بمشاركة وفود من 95 دولة، تضم 30 وزيرا للدفاع و15 رئيساً للأركان ونائباً لوزراء الدفاع، إضافة إلى 68 خبيرا أجنبياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية