مقتل عنصر وإصابة آخرين من اللواء السادس في سبها

أكد المتحدث الرسمي باسم اللواء السادس مشاة في سبها سعد بوعوينة، الأربعاء، أن اللواء فقد أحد عناصره واصابة عنصرين آخرين في الاشتباكات الاخيرة ، مشير الى هدوء الأوضاع في المدينة حتى الآن.

وقال بوعوينة، في تصريح للرائد، إن القذائف التي تسقط وسط المدينة تأتي من الطرف المعادي للواء، متوقعا حدوث اشتباكات في أي وقت، وطالت بعض أجزاء المركز الطبي ما استدعى اتخاذ اجراءات طارئة وإبعاد المرضى خصوصا في الطابق العلوي بالمركز.

وأوضح بوعوينة أنهم يوجهون ضرباتهم لما وصفهم بـ”المليشيات الأجنبية “المتمركزة خارج الحدود الإدارية لمدينة سبها، مشيرا إلى أنهم يرمون قذائفهم في الاتجاه الجنوبي للمدينة، مستهدفة المطار والمزارع والشركة الهندية “مواقع تمركز هده المليشيات، وفق قوله.

يذكر أن مدينة سبها تشهد أوضاعا إنسانية صعبة ونقصا في الأدوية والوقود منذ زمن.

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