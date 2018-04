«العبار» يتفقد مستشفى الجمهورية استعدادًا لتطويره

المتوسط:

قام عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، ظهر اليوم، رفقة وكيل وزارة الصحة بنغازي الكبرى الدكتور نادر كويري بجولة تفقدية لمستشفى الجمهورية للنساء والولادة.

واطلع عميد بلدية بنغازي، خلال جولته التفقدية، على الأقسام والمباني المدمرة جراء الجماعات الإرهابية، للوقوف على الاحتياجات اللازمة والضرورية لإعادة صيانته وتجهيزه بشكل عاجل.

وأكد المستشار عبدالرحمن العبار أن المستشفى يقدم خدمات صحية عديدة ويخدم قطاعا عريضا من المواطنين، حيث يعد مستشفى الجمهورية من كبرى المستشفيات العاملة على مستوى البلاد.

