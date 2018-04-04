المريمي : لاتوجد أي عوائق لعقد جلسات مجلس النواب بطبرق

جددت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم دعوة أعضاء مجلس النواب المتغيبون عن حضور جلسات المجلس إلى ضرورة حضور جلسات المجلس المقرر عقدها يومي الاثنين والثلاثاء من كل اسبوع.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب ” فتحي المريمي ” لبوابة أفريقيا الإخبارية أنه لا توجد اية عوائق تمنعهم من ذلك وان الظروف السياسية مهيأة اكثر من أي وقت مضى لاداء مهامهم التشريعية وعملهم باللجان البرلمانية الدائمة وما تمر به البلاد من ظروف شتى يستوجب منا جميعا الحضور واقرار القوانين والقرارات المصيرية التى تهم البلاد ولذلك يرجى من الجميع الحضور في المواعيد المقررة لانعقاد مجلس النواب من كل اسبوع.

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