«الفني المتوسط بالخمس» يعرض سيارة من إنتاج شباب ليبيا بمعرض طرابلس

المتوسط

عرض طلاب المعهد الفني المتوسط في مدينة الخمس، خلال معرض طرابلس، سيارة من صناعتهم، والتي تميزت ببساطتها في اللون والتصميم، وعرضا للفرص الاستثمارية في مجال الطاقة الحيوية أو ما يسمى النفط الأخضر من بذور الجوجوبا «الذهب الأخضر» في مشروع الطاقة الخضراء.

من جانبه، قال رئيس لجنة إدارة معرض طرابلس، صلاح حمزة، إن «المعرض أتاح للقطاع الخدمي فرصة كبيرة لعرض منتجاته، ووفر فرص عمل وتسويق للمنتجات».

وأضاف «حمزة» في تصريحات تلفزيونية، أن المعرض في دورته الحالية يضم شركات إيطالية وتونسية وجزائرية بالإضافة إلى اعتمادات لشركات عالمية أخرى، متمنياً من الليبيين زيارة المعرض للحكم عليه وعلى نجاحه.

وأوضح أن هناك منتجات ليبية صنعت بأيدي الشباب الليبي وبطريقة تبين حجم الابتكار والإنجاز الذي قد يصلوا إليه إذا توافرت لهم الفرصة ودعم الدولة.

يذكر أن معرض طرابلس، يعد أقدم معرض في أفريقيا والعالم العربي، ويأتي لتشجيع الشركات الليبية الخاصة على عرض منتجاتها وإمكانياتها، وكان قد افتتح لأول مرة عام 1926، وهذا العام يستمر المعرض من 2 إلى 12 أبريل الجاري،و تتنوع المعروضات ما بين الصناعات المحلية الخالصة، مثل التمور.

وكان النائب في حكومة الوفاق، أحمد معيتيق، قد افتتح المعرض، الذي يضم هذا العام أكثر من 550 جناحا.

