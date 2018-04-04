هذا ما قاله سلامة بشأن الملتقى الوطني

أكد المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة أن مركز الحوار الإنساني ساهم في إطلاق وتنظيم اللقاءات التمهيدية للملتقى الوطني الليبي.

وقال سلامة في تغريدة له بموقع “تويتر” “شكري الصادق لمركز الحوار الإنساني لإسهامه الكبير في إطلاق وتنظيم اللقاءات التمهيدية للملتقى الوطني الليبي إلى جانب بعثة الأمم المتحدة”.

وكان سلامة قال إنه من المخطط أن يضم الملتقى كل القوى في البلاد دون إقصاء، معربا عن الأمل في أن يؤدي إلى التوصل لاتفاق حول بسط الاستقرار في البلاد موضحا أن الأمم المتحدة تعكف على التحضير للملتقى، مشيرا إلى أنه سيعقد في أراضي ليبيا.

وقال سلامة إن “الأمم المتحدة تعمل على خلق حياة أكثر أمنا لليبيين، وتكثف التواصل مع الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى تطوير استراتيجية لإعادة دمجهم التدريجي في الحياة المدنية.. وهي تتواصل أيضا مع القادة العسكريين بشأن تحديد شكل المؤسسات العسكرية” للبلاد.

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