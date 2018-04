المتوسط:

ضمن نشاطات الهيئة العامة للثقافة لدعم المراكز الثقافية بالبلديات وتفعيلها للقيام بدورها المنوط به، قامت الهيئة، صباح أمس الثلاثاء، بتوزيع الدفعة الأولى من الكتب الثقافية وعددها 120 عنوان لمكتب الثقافة والتعليم ببلدية ككلة.

ووفقا للاتفاق المبرم بين الهيئة، التي يمثلها أعضاء اللجنة التسييرية محمد الهدار وعبد الحكيم القيادي ومدير إدارة المراكز الثقافية عمران شنيشع، ومكتب الثقافة والتعليم ببلدية ككلة، سيتم توزيع الكتب علي المدارس الواقعة في نطاق البلدية من أجل تفعيل المكتبات المدرسية في كافة المدارس البالغ عددها 11 مدرسة .

The post «العامة للثقافة» توقع بروتوكولا مع بلدية ككلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية