السجينين الليبيين المفرج عليهما من غوانتانامو عبر داكار يغادران تونس فى طريقهما إلى طرابلس

ليبيا – غادرت على تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية من مطار تونس قرطاج فى طريقها الى مطار معيتيقة فى العاصمة طرابلس وعلى متنها سجينين ليبيين مفرج عنهما من سجن غوانتانامو .

وكانت السلطات الامريكية قد طلبت من السلطات السينغالية فجأة ترحيل السجينين الاجئين لديها الى طرابلس وهما عضوين سابقين بتنظيم القاعدة .

وقال مصدر أمني لـ المرصد أن رجال أمن ليبيين إستلموا السجينين من صالة الترانزيت فى مطار قرطاج بعد وصولهما من داكار عبر الدار البيضاء وسيرافقانهما على متن الطائرة التي ستصل الى امعيتقة على تمام السادسة وعشرة دقائق .

وكان مصدر ديبلوماسي رفيه من السفارة الليبية بالعاصمة السينغالية داكار قد كشف لـ المرصد فى 11 ابريل 2016 عن أن الحكومة السنغالية منحت اللجوء الانساني لليبيين إثنين مفرج عنهم من سجن غوانتانامو الامريكي بدولة كوبا مشيراً إلى أن السفارة ترسل تقاريراً دورية للسلطات الليبية حول مستجدات هذا الموضوع .

و قال المصدر بأن السنغال إعتبرت إستضافة هؤلاء المفرج عنهم بمثابة المشاركة فى ” مبادرة تاريخية ” لإقفال سجن غوانتانامو لذلك قررت منح المعنيين حق اللجوء الانساني منذ أسبوع أى يوم 4 أبريل الماضي .

” سالم عبدو سالم غريبي ” و ” عمر خليف محمد أبوبكر مهجور ” هما الشخصين المفرج عنهم من غوانتانامو والمرحلين اليوم الى ليبيا بعد 14 سنة من السجن إعتبرت السنغال إستقبالهما متوافقاً مع ميثاق حقوق الانسان و و المعاهادات الدولية و الاعراف السنغالية فى تقاليد الضيافة فى إطار التعاون الإسلامي مع شقيقين ليبيين أفريقيين طلبا اللجوء و الإستقرار فى السنغال حيث يعاني ” خليف ” من إعاقة إثر إصابته فى الحرب بأفغانستان ، بحسب ذات المصدر .

و نقل المصدر الدبلوماسي الليبي للمرصد عن وزير العدل السينغالى ” سيديكي كابا ” قوله بأن قرار بلاده ينبع من دوافع إنسانية و يعكس مدى تعلقها بالقانون الانساني الدولى مؤكداً وضع المعنيين تحت تصرف سلطة إدارة السجون فى السنغال .

هذا و أعلن البنتاغون يوم 4 أبريل الماضي عن الإفراج على آخر سجينين ليبيين بسجن غوانتانامو من عناصر تنظيم القاعدة و الجماعة الليبية المقاتلة الذان ألقت القوات الأمريكية القبض عليهم فى أفغانستان منتصف عام 2002 عقب أجتياحها لذلك البلد لقتال تنظيم القاعدة .

المرصد – خاص

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