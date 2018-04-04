افتتاح مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات

المرج 04 أبريل 2018 (وال) – بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات السيد عماد السايح افتتحت المفوضية العامة للانتخابات ببلدية المرج اليوم الأربعاء مكتب الإدارة الانتخابية بالمرج والذي يشمل جغرافيًا كلا من بلديتي المرج وجردس العبيد .

وشارك في حفل الافتتاح الذي نظم بإحدى القاعات الخاصة كلاً من المدير العام للمفوضية، والسادة رؤساء المكاتب بالمنطقة الشرقية، وعميد بلدية المرج وعميد بلدية جردس العبيد ومنسقي القطاعات العامة ولفيف من أعيان وحكماء التركيبات الاجتماعية بالمرج وجردس العبيد .

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن الهدف من التأسيس هو تحقيق الاستحقاق الديمقراطي المرتقب، فمنذ أن تأسست المفوضية وهى جاهدة في الوصول لكل المدن والقرى ولكل مواطن وهو اختصاص أصيل لهم ومسؤولية وطنية اتجاه المواطن الراغب في تحديد مستقبل الوطن.

وبارك السيد عماد السايح لأهالي بلديتي المرج وجردس العبيد لافتتاح ، مثمناً دور بلدية المرج قد التي ساهمت في تخصيص المقر وتجهيزه وتذليل كافة الصعوبات أمام المفوضية العليا .

من جانبه، أكد المستشار عبد الرحيم آدم رئيس مكتب الإدارة الانتخابية المرج أن الإدارة ستضم كلاً من بلدية المرج وجردس العبيد، وذلك عبر مراكز الاقتراع البالغ عددها 42 مركز، لافتًا أنهم في صدد تنفيذ الخطط التوعوية والتثقيفية حسب الخطة المُتبعة من المفوضية العليا.

ويرى عميد المرج مقدم وهبي أنور الرخ أن الافتتاح الدائرة الانتخابية بالمرج استحقاق ديمقراطي لبلدية المرج وللناخبين والمترشحين، متعهداً بتذليل كافة الصعوبات وتسهيل العقبات وتوفير الإمكانيات للمكتب المُستحدث وذلك بهدف للوصول إلى الحلم المنشود، وتحديد مستقبل ليبيا ولم شمل الليبيين وعودة الأمن والأمان في ربوع الوطن.

واختتم حفل الافتتاح بتكريم للمفوضية العليا للانتخابات من المجلس البلدي المرج وجردس العبيد، وكذلك قد كرمت المفوضية الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبد الرزاق الناظوري. ( وال – المرج) أ ف/ ع م

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