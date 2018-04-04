محكمة الاستئناف ترفض تظلم قرقاب وتثبت مركوس رئيساً للقابضة

رفضت محكمة استئناف طرابلس التظلم الذي قدمه فيصل قرقاب بشأن تمثيل وأدارة الليبية القابضة للاتصالات، وحكمت بشطب سجله، و بإصدار سجلا حديثا لعادل مركوس.

وأصدرت المحكمة في جلستها يوم الإثنين الماضي الموافق 2-4-2018 حكما بالغاء القيد التي تم بتاريخ 17-10-2017 على السجل التجاري للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة المتعلق بفيصل قرقاب وتكليفه بمصاريف القضية.

ووفقا للوثائق التي حصلت عليها قناة ليبيا الاقتصادية فان الأمر الولائي رقم 421/2017 الصادر عن المحكمة بخصوص عادل رجب مركوس بصفته الممثل القانوني للشركة أصبح نافذاً وبمثابة حكماً قضائياً غير قابل للطعن حسب قانون المرافعات الليبي، وعليه فانه يتوجب شطب السجل التجاري الممنوح لفيصل قرقاب وإصدار سجلا تجاريا حديثا لعادل مركوس.

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