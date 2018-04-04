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«بيروني» لجريدة إيطالية: يجب دعم عمليات إنقاذ حرس السواحل الليبي

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط

شدد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، على ضرورة دعم عمليات إنقاذ حرس السواحل الليبي وعدم عرقلتها والمجازفة بحياة المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف «بيروني» في تصريحات صحفية مع جريدة «إيل ماتينو» الإيطالية، نشرتها الصفحة الرسمية لسفارة إيطاليا بليبيا، «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به إلى جانب الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية الإيطالية والليبية داخل مراكز الإيواء بليبيا».

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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