المتوسط

شدد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، على ضرورة دعم عمليات إنقاذ حرس السواحل الليبي وعدم عرقلتها والمجازفة بحياة المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف «بيروني» في تصريحات صحفية مع جريدة «إيل ماتينو» الإيطالية، نشرتها الصفحة الرسمية لسفارة إيطاليا بليبيا، «لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به إلى جانب الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية الإيطالية والليبية داخل مراكز الإيواء بليبيا».

السفير بروني على الصحيفة @mattinodinapoli:

يجب ا لا يتم عرقلة عمليات إنقاذ حرس السواحل الليبي و المجازفة بحياة المهاجرين. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به إلى جانب الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية الايطالية والليبية داخل مراكز الايواء ب-#ليبيا. pic.twitter.com/mnPixSkkR7 — Italy in Libya (@ItalyinLibya) April 4, 2018

The post «بيروني» لجريدة إيطالية: يجب دعم عمليات إنقاذ حرس السواحل الليبي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية