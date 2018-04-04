رئيس ديوان مجلس النواب يبحث هذه الموضوعات

عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري اجتماعا مع مدراء الإدارات والمكاتب بديوان مجلس النواب.

وبين مجلس النواب عبر صفحته الرسمية أن المصري بحث خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المجلس سير العمل بإدارات ومكاتب الديوان المختلفة وما يواجهها من صعوبات لمعالجتها للرفع من مستوى الأداء وكفاءة جميع العاملين بالديوان.

وأثنى المصري على الموظفين الملتزمين مشددا على الالتزام بلوائح العمل والتعليمات والتعميمات الصادرة بما يُسهم بتطوير العمل بديوان مجلس النواب في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة.

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